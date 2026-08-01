Informations pratiques

Caux

FESTIV’IN CAUX

place de la République Caux Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-08-05

Soirée vigneronne festive à Caux avec dégustation des vins de 7 domaines viticoles, restauration sur place et animations musicales. Une soirée conviviale placée sous le signe de la gastronomie et de la musique.

Réservez votre soirée du mercredi 5 août 2026 à CAUX à partir de 18h.

En coeur de ville, tout le long de la place de la République et dans le Square, pour votre plus grand plaisir

Sept stands de vignerons du terroir, dégustation et vente ;

Grand choix de restauration par les commerçants locaux ;

Deux orchestres à partir de 21h30 ;

Une pena déambulera à partir de 19h00.

Et vous pourrez même gagner votre poids en vin ! .

place de la République Caux 34720 Hérault Occitanie +33 4 67 98 67 01

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A festive wine-tasting evening in Caux featuring wines from seven wineries, on-site dining, and live music. A convivial evening celebrating fine food and music.

L’événement FESTIV’IN CAUX Caux a été mis à jour le 2026-08-01 par 34 ADT34