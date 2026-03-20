FESTI’VIN

Domaine Carrière Audier Vieussan Hérault

Tarif : 8 – 8 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04

fin : 2026-08-04

Date(s) :

2026-08-04

Dégustations de vins de 3 vignerons (Vieux Chai, Mas d’Albo et Carrière-Audier) AOP Saint-Chinian avec assiette de tapas, dessert

Concert live ! Ambiance assurée !

Le village de Ceps accueille une nouvelle édition de *FESTI’VIN 2026*, une soirée placée sous le signe du partage, du terroir et de la fête. Trois vignerons de l’AOP Saint‑Chinian — Vieux Chai, Mas d’Albo et Carrière‑Audier — proposent une dégustation de leurs cuvées, permettant de découvrir la diversité et la richesse de ce vignoble emblématique.

Pour accompagner les vins, une assiette de tapas et un dessert sont servis, créant un moment gourmand et convivial dans l’atmosphère chaleureuse du village.

La soirée se poursuit avec un concert live, garantissant une ambiance festive et animée, idéale pour profiter des longues soirées d’été au bord de l’Orb.

L’événement est accessible sur réservation obligatoire afin d’assurer un accueil optimal. Toutes les informations pratiques sont disponibles auprès des organisateurs. .

Domaine Carrière Audier Vieussan 34390 Hérault Occitanie +33 6 69 05 56 14

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English :

As part of the Dégustons l’été en Minervois Caroux events: Festi ‘vin

Musical entertainment

L’événement FESTI’VIN Vieussan a été mis à jour le 2026-03-18 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC