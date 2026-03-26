Festi’Vins et Terroir La Filature Retournac

Festi’Vins et Terroir

La Filature Allée des Platanes Retournac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05 10:00:00

fin : 2026-04-05 19:00:00

Date(s) :

2026-04-05 2026-04-06

Venez découvrir le Festi’vins et Terroir, avec une entrée gratuite. Profitez d’une visite de la machine à vapeur tout au long du week-end.

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La Filature Allée des Platanes Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 80 17 06 43 cfr43130@gmail.com

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English :

Come and discover the Festi’vins et Terroir, with free admission. Enjoy a visit to the steam engine throughout the weekend.

L’événement Festi’Vins et Terroir Retournac a été mis à jour le 2026-03-26 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire