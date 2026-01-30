Festi’Vioc Cinéma Arudy La dernière leçon Cinéma Saint Michel Arudy

Festi’Vioc Cinéma Arudy La dernière leçon

Cinéma Saint Michel 11 Rue Saint-Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-02-01

fin : 2026-02-01

2026-02-01

1h 45min | Drame, Famille. De Pascale Pouzadoux | Par Pascale Pouzadoux, Laurent de Bartillat, avec Sandrine Bonnaire, Marthe Villalonga, Antoine Duléry.

Film suivi d’une discussion et d’un pot amical offert par le cinéma et les bénévoles du CNAV. Thème Mourir dans la dignité, directives anticipées.

Séance en présence de Noelle Chatelet sociologue, philosophe et auteure du livre La dernière leçon et Adeline Clément, juriste et membre du Coco Tier’s. .

Cinéma Saint Michel 11 Rue Saint-Michel Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 81 19 11 62

