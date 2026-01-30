Festi’vioc Cinéma Arudy Là-haut Cinéma Saint Michel Arudy

Festi’vioc Cinéma Arudy Là-haut

Cinéma Saint Michel 11 Rue Saint-Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

1h 35min | Animation, Aventure, Famille. De Pete Docter, Bob Peterson | Par Bob Peterson, Pete Docter

Avec Charles Aznavour, Edward Asner, Tom Trouffier

Film suivi d’une discussion et d’un pot amical offert par le cinéma et la bénévoles du CNAV. Thème Les relations intergénérationnelles.

Dans le cadre de Festi’vioc avec la présence de Laure Carrère du Centre Intercommunal d’ Action Sociale et Mathilde Pavillon de N’Ossau association en faveur des relations intergénérations. .

Cinéma Saint Michel 11 Rue Saint-Michel Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 81 19 11 62

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Festi’vioc Cinéma Arudy Là-haut

L’événement Festi’vioc Cinéma Arudy Là-haut Arudy a été mis à jour le 2026-01-27 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées