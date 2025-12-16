Festivitas salon des voyages, des saveurs et des vins

120 rue Lefèbvre Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-02-06 10:00:00

fin : 2026-02-08 17:30:00

Date(s) :

2026-02-06 2026-02-08

Ce salon est le lieu de rencontre des passionnés de voyages, de saveurs, de vins et d’oenotourisme ! Des centaines d’idées de destinations, un pays hôte d’honneur, des séjours insolites sur-mesure et des conférences vous y sont présentés ! Côté vin, des centaines de bouteilles proposés à prix domaine et des artisans producteurs de saveurs du terroir. Bar à vins, animations culinaires et œnologiques raviront les passionnés.

120 rue Lefèbvre Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 46 80 00 information@parcexpo.fr

English :

This fair is the meeting place for people who are passionate about travel, flavours, wines and wine tourism! Hundreds of ideas for destinations, an honorary host country, unusual tailor-made stays and conferences are presented to you! On the wine side, hundreds of bottles are offered at estate prices and craftsmen producing local flavours. Wine bar, culinary and oenological animations will delight wine lovers.

L’événement Festivitas salon des voyages, des saveurs et des vins Mulhouse a été mis à jour le 2025-12-16 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace