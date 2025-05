Festivité de Pentecôte – Place du collège Cléon-d’Andran, 7 juin 2025 07:00, Cléon-d'Andran.

Drôme

Festivité de Pentecôte Place du collège Le village Cléon-d’Andran Drôme

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Menu de 12 ans Cochon à la Broche grillé préparé par Lou Cayou Gratin Dauphinois Tarte aux pommes Café/Thé 1 boisson incluse au choix bière, vin, soft

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-07

fin : 2025-06-09

Date(s) :

2025-06-07

Découvrez les Festivités de Pentecôte à Cléon-d’Andran ! Un moment idéal pour s’amuser en famille ou entre amis.

.

Place du collège Le village

Cléon-d’Andran 26450 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 50 07 87 86 comite.fetes.cleon@hotmail.fr

English :

Discover the Whitsun Festivities at Cléon-d’Andran! An ideal time for fun with family and friends.

German :

Entdecken Sie die Pfingstfeierlichkeiten in Cléon-d’Andran! Ein idealer Zeitpunkt, um sich mit der Familie oder mit Freunden zu amüsieren.

Italiano :

Scoprite le feste di Pentecoste a Cléon-d’Andran! Il momento perfetto per divertirsi con la famiglia e gli amici.

Espanol :

¡Descubra las fiestas de Pentecostés en Cléon-d’Andran! El momento perfecto para divertirse con la familia y los amigos.

L’événement Festivité de Pentecôte Cléon-d’Andran a été mis à jour le 2025-05-08 par Montélimar Tourisme Agglomération