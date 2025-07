FESTIVITE DU 13 ET 14 JUILLET Happonvilliers Happonvilliers

La mairie d’Happonvilliers propose pour la fête nationale un buffet froid à la salle des fêtes.

20€ pour les adultes

10€ pour les enfants de moins de 12 ans

Inscription avant le 7 juillet à la mairie (règlement par chèque)

Le 14 juillet, un feu d’artifice sera tiré à 23h à Nonvilliers-Grandhoux.

Happonvilliers 28480 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 29 58 17

English :

Happonvilliers town council is offering a cold buffet in the village hall for the national holiday.

20? for adults

10? for children under 12 years old

Registration by July 7 at the Mairie (payment by cheque)

On July 14, fireworks will be set off at 11pm at Nonvilliers-Grandhoux.

German :

Das Rathaus von Happonvilliers bietet am Nationalfeiertag ein kaltes Buffet im Festsaal an.

20? für Erwachsene

10? für Kinder unter 12 Jahren

Anmeldung bis zum 7. Juli im Rathaus (Zahlung per Scheck)

Am 14. Juli wird um 23 Uhr in Nonvilliers-Grandhoux ein Feuerwerk abgebrannt.

Italiano :

Il Comune di Happonvilliers offre un buffet freddo nella sala del paese in occasione delle festività.

20? per gli adulti

10? per i bambini sotto i 12 anni

Iscrizione entro il 7 luglio presso il Municipio (pagamento con assegno)

Il 14 luglio, i fuochi d’artificio saranno accesi alle 23:00 a Nonvilliers-Grandhoux.

Espanol :

Con motivo de las fiestas patronales, el ayuntamiento de Happonvilliers ofrece un bufé frío en la sala de fiestas del pueblo.

20? para adultos

10? para los menores de 12 años

Inscripción antes del 7 de julio en el Ayuntamiento (pago por cheque)

El 14 de julio se lanzarán fuegos artificiales a las 23 h en Nonvilliers-Grandhoux.

