Festivité du 14 juillet Vigneulles-lès-Hattonchâtel

Dimanche 2025-07-13 19:00:00

2025-07-13

2025-07-13

Festivité du 14 juillet à Viéville

A partir de 19h30 Bal avec DJ

Repas possible sur réservation

Buvette et restauration sur place

22h00 Retraite aux flambeaux

23h30 Feu d’artificeTout public

Vigneulles-lès-Hattonchâtel 55210 Meuse Grand Est

English :

July 14th festivities in Viéville :

From 7.30pm: Ball with DJ

Meals available on reservation

Refreshments and catering on site

10:00 pm: Torchlight procession

11:30 pm: Fireworks display

German :

Festlichkeit am 14. Juli in Viéville :

Ab 19.30 Uhr: Tanz mit DJ

Mahlzeiten auf Vorbestellung möglich

Getränke und Speisen vor Ort

22.00 Uhr: Fackelzug

23.30 Uhr: Feuerwerk

Italiano :

14 luglio festeggiamenti a Viéville :

Dalle 19.30: Ballo con DJ

Pasti disponibili su prenotazione

Rinfreschi e catering in loco

ore 22.00: fiaccolata

ore 23.30: spettacolo pirotecnico

Espanol :

Fiestas del 14 de julio en Viéville :

A partir de las 19h30: Baile con DJ

Comidas disponibles previa reserva

Refrescos y catering in situ

22.00 h: Procesión de antorchas

23.30 h: Castillo de fuegos artificiales

