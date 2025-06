Festivités 14 juillet Limoges Limoges 13 juillet 2025 17:30

Haute-Vienne

Festivités 14 juillet Limoges

Début : 2025-07-13 17:30:00

fin : 2025-07-13

2025-07-13

Chaque année, la Ville de Limoges marque la Fête nationale par une série d’animations festives et son feu d’artifice. La célébration se conclut en beauté avec un traditionnel bal populaire au Champ de Juillet, animé par le groupe ALOHA, invitant tous les participants à danser et partager un moment convivial dans une ambiance chaleureuse et festive.

Programme :

• à 17h30 cérémonie officielle et défilé militaire place Jourdan

• à 20h30 spectacle musical animé par le groupe ALOHA au Champ de Juillet

• puis vers 22h30, à la tombée de la nuit, feu d’artifice

• Clôture avec le traditionnel bal populaire avec ALOHA .

Champs de Juillet

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 60 00

