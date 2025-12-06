Festivités de fin d’année 2025 à Louvigné-de-Bais

Louvigné-de-Bais Ille-et-Vilaine

Découvrez le programme des fêtes de fin d’année à Louvigné-de-Bais.

Les animations démarreront le samedi 6 décembre 2025

De 9h à 11h distribution des lanternes à la mairie, pour le défilé

17h défilé nocturne avec parade lumineuse

Les personnes habitant sur le trajet sont invitées à décorer l’extérieur de leur maison afin d’égayer cette marche lumineuse

À partir de 18h Spectacle lumineux par la Compagnie Dreamlighters

À partir de 18h30 descente du père Noël du Clocher de l’église

Vin chaud et chocolat chaud, une formule gourmande (sur réservation auprès des commerces) avec possibilité de manger sur place ou à emporter !

Dimanche 7 décembre 2025 à partir de 10h

Marché de Noël organisé par l’association Com’Etes à la salle Intermède.

Samedi 20 décembre 2025 à partir de 16h

Spectacle proposé par la bibliothèque à la Salle Intermède.

Vous retrouverez plus d’informations sur le programme en photo. .

Louvigné-de-Bais 35680 Ille-et-Vilaine Bretagne

