Festivités de fin d’année « fenêtres en fête, dessine-moi Noël » Petit-Caux
Festivités de fin d’année « fenêtres en fête, dessine-moi Noël » Petit-Caux vendredi 12 décembre 2025.
Festivités de fin d’année « fenêtres en fête, dessine-moi Noël »
3 Rue de l’Ancienne Foire Petit-Caux Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-12 17:00:00
fin : 2025-12-13 18:00:00
Date(s) :
2025-12-12 2025-12-13 2025-12-14
Après une courte découverte des jouets présents dans l’Exposition Permanente, viens aider les lutins du Père Noël à décorer les vitres du musée sur le thème du jouet.
« À Noël, chaque fenêtre devient un tableau… signé par les lutins artistes ! »
A partir de 5 ans accompagné
Durée environ 45 min/ 1h. .
3 Rue de l’Ancienne Foire Petit-Caux 76370 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 86 31 61 mhvq@mairie-petit-caux.fr
English : Festivités de fin d’année « fenêtres en fête, dessine-moi Noël »
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Festivités de fin d’année « fenêtres en fête, dessine-moi Noël » Petit-Caux a été mis à jour le 2025-09-11 par Communauté de communes des Falaises du Talou