Festivités de fin d’année « fenêtres en fête, dessine-moi Noël »

3 Rue de l’Ancienne Foire Petit-Caux Seine-Maritime

Début : 2025-12-12 17:00:00

fin : 2025-12-13 18:00:00

2025-12-12 2025-12-13 2025-12-14

Après une courte découverte des jouets présents dans l’Exposition Permanente, viens aider les lutins du Père Noël à décorer les vitres du musée sur le thème du jouet.

« À Noël, chaque fenêtre devient un tableau… signé par les lutins artistes ! »

A partir de 5 ans accompagné

Durée environ 45 min/ 1h. .

3 Rue de l’Ancienne Foire Petit-Caux 76370 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 86 31 61 mhvq@mairie-petit-caux.fr

