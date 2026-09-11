Festivités de fin d’année rue du Cellier Saint-Georges-d’Oléron

Informations pratiques

Saint-Georges-d’Oléron

Festivités de fin d’année

rue du Cellier Parc des Prés Valet Saint-Georges-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-27 18:00:00

fin : 2026-12-27

Date(s) :

2026-12-27

Célébrez la fin de l’année 2026 au parc des Prés Valet !

.

rue du Cellier Parc des Prés Valet Saint-Georges-d’Oléron 17190 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 76 51 02

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Holiday Celebrations

Celebrate the end of 2026 at Parc des Pr%E9s Valet!

L’événement Festivités de fin d’année Saint-Georges-d’Oléron a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes