Festivités de la 165ème Vente des Vins des Hospices de Beaune Beaune

Centre ville Beaune Côte-d’Or

Début : 2025-11-14

fin : 2025-11-16

2025-11-14

La plus célèbre vente de charité vinicole du monde, la Vente des Vins des Hospices de Beaune se déroule chaque année le 3ᵉ dimanche de novembre.

Professionnels, connaisseurs et simples amateurs de vins se donnent rendez-vous pour 3 jours de festivités, dans la pure tradition bourguignonne.

À cette occasion, de nombreuses maisons de négoce et des domaines ouvrent leurs caves.

Au programme dégustations de prestige, vieux millésimes, grands crus et bien sûr visites de caves.

Retrouvez la billetterie en ligne pour les offres de dégustation

https://www.beaune-tourisme.fr/reserver/vente-des-vins-beaune

Pour cette 165ᵉ édition, des parrains et marraines d’exception, dont les noms seront prochainement dévoilés, rejoignent cette tradition enflammée . Ces célébrités se rassembleront pour faire monter les enchères, ajoutant un éclat international à cet événement incontournable !

Plusieurs groupes musicaux et folkloriques animeront les rues du centre-ville tout au long du week-end.

À la tombée de la nuit, des scénographies lumineuses sont projetées sur les façades de sept sites emblématiques de Beaune, évoquant leur histoire et leur symbolique.

Sans oublier le rendez-vous incontournable des sportifs le semi-marathon dans le vignoble autour de Beaune, le samedi après-midi.

Un rendez-vous unique donné par la Bourgogne aux amoureux du vin ! .

Centre ville Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 26 21 30

