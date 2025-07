Festivités de la fête nationale à Vellemoz Vellemoz

Festivités de la fête nationale à Vellemoz

Vellemoz Haute-Saône

L’association Le Nouvel Élan organise les festivités de la fête nationale dans le village de Vellemoz, au programme

– Jeux divers chamboule tout, course en sacs, tir à la corde, course à l’œuf, pétanque…

– Buvette

Repas à partir de 20 H Paëlla et glace.

Tarifs adulte, 16€ ; 12 ans 10€

Sur réservation avant le 10 juillet 06.27.01.07.76 ou 07.70.06.70.69. .

Vellemoz 70700 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 27 01 07 76

