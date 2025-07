Festivités de la fête nationale Charleville-Mézières

Festivités de la fête nationale Charleville-Mézières dimanche 13 juillet 2025.

Festivités de la fête nationale

Place de l’hôtel de ville Charleville-Mézières Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-13

fin : 2025-07-14

Date(s) :

2025-07-13

Dimanche 13 juillet, dès 19 h, le bal populaire sera animé par le groupe Anthracite. À 21 h 15, des lampions seront distribués pour la retraite aux flambeaux, qui partira vers 21 h 45 pour un parcours d’environ 1 km dans les rues de Mézières, en musique. Le feu d’artifice illuminera le ciel vers 22 h 45 puis le bal reprendra jusqu’à minuit. Côté circulation, des restrictions sont à prévoir sur le secteur.La cérémonie officielle du 14 juillet débutera vers 10 h 30 place de l’Hôtel de ville avec un défilé motorisé en musique avec la présence de l’Orchestre d’harmonie de Charleville- Mézières. Le défilé sera suivi des remises de décorations et d’un verre de l’amitié à 11 h 30.

Place de l’hôtel de ville Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est +33 3 24 32 44 40

English :

On Sunday July 13, starting at 7 p.m., the popular dance will be led by the group Anthracite. At 9:15 p.m., lanterns will be distributed for the torchlight procession, which will set off at around 9:45 p.m. for a 1 km route through the streets of Mézières, accompanied by music. Fireworks will light up the sky at around 10:45 p.m., and the dance will continue until midnight. The official July 14th ceremony kicks off at 10:30 a.m. in Place de l?Hôtel de Ville, with a motorcade featuring music by the Orchestre d?harmonie de Charleville-Mézières. The parade will be followed by the presentation of decorations and a « verre de l?amitié » at 11:30 a.m.

German :

Am Sonntag, dem 13. Juli, findet ab 19 Uhr ein Tanzabend statt, der von der Gruppe Anthracite musikalisch umrahmt wird. Um 21:15 Uhr werden Lampions für den Fackelzug verteilt, der um 21:45 Uhr beginnt und ca. 1 km durch die Straßen von Mézières führt, begleitet von Musik. Das Feuerwerk erleuchtet den Himmel gegen 22:45 Uhr und der Tanz geht bis Mitternacht weiter. Die offizielle Zeremonie des 14. Juli beginnt um 10:30 Uhr auf dem Rathausplatz mit einer motorisierten Parade und Musik, die vom Harmonieorchester Charleville-Mézières begleitet wird. Im Anschluss an die Parade werden Auszeichnungen verliehen und um 11:30 Uhr findet ein Glas der Freundschaft statt.

Italiano :

Domenica 13 luglio, a partire dalle 19.00, la danza popolare sarà guidata dal gruppo Anthracite. Alle 21.15 verranno distribuite le lanterne per la fiaccolata, che partirà intorno alle 21.45 per una passeggiata di 1 km per le strade di Mézières, accompagnata dalla musica. I fuochi d’artificio illumineranno il cielo intorno alle 22.45, seguiti dalle danze fino a mezzanotte. La cerimonia ufficiale del 14 luglio inizierà intorno alle 10.30 in Place de l’Hôtel de Ville con un corteo di auto e la musica eseguita dall’Orchestre d’harmonie de Charleville-Mézières. La sfilata sarà seguita dalla presentazione delle decorazioni e da un ricevimento alle 11.30.

Espanol :

El domingo 13 de julio, a partir de las 19.00 horas, el baile popular correrá a cargo del grupo Antracita. A las 21.15 h se repartirán linternas para el desfile de antorchas, que partirá hacia las 21.45 h para recorrer 1 km por las calles de Mézières, acompañado de música. Los fuegos artificiales iluminarán el cielo hacia las 22:45, seguidos del baile hasta medianoche. La ceremonia oficial del 14 de julio comenzará en torno a las 10:30 h en la plaza del Hôtel de Ville con una caravana de automóviles amenizada por la Orchestre d’harmonie de Charleville-Mézières. El desfile irá seguido de la entrega de condecoraciones y de una recepción a las 11.30 horas.

