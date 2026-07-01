Informations pratiques

L’Hôpital

Festivités de la fête nationale

Place du Marché L’Hôpital Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2026-07-13 20:00:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

La Ville de l’Hôpital et les sapeurs-pompiers vous invitent à la fête nationale sur la place du marché.

Au programme

À 20h dépôt de gerbe au Monuments aux Morts

À 20h30 départ en cortège dans les rues de la ville

À 22h45 feu d’artifice et bal populaire.Tout public

0 .

Place du Marché L’Hôpital 57490 Moselle Grand Est +33 3 87 29 33 80

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English :

The City of L’H%F4pital and the fire department invite you to the National Day celebration at the market square.

On the program:

%C0 8:00 p.m.: Wreath-laying ceremony at the War Memorial

%C0 8:30 p.m.: Procession through the town’s streets

%C0 10:45 p.m.: Fireworks and a community dance.

L’événement Festivités de la fête nationale L’Hôpital a été mis à jour le 2026-07-03 par OT SAINT AVOLD COEUR DE MOSELLE