Festivités de la Saint Vincent Ousson-sur-Loire

Festivités de la Saint Vincent

2 Place de la Liberté Ousson-sur-Loire Loiret

Début : 2026-01-24 11:00:00

fin : 2026-01-24

2026-01-24

Célébrez la Saint-Vincent à Ousson-sur-Loire le samedi 24 janvier avec la confrérie de la Saint-Vincent, saint patron des vignerons. Messe à 11h suivie d’un repas convivial à 18h30. Partagez un moment chaleureux et festif en hommage aux traditions viticoles locales !

2 Place de la Liberté Ousson-sur-Loire 45250 Loiret Centre-Val de Loire st.vincent.ousson@gmail.com

English :

Celebrate Saint-Vincent in Ousson-sur-Loire on Saturday January 25 with the Confrérie de la Saint-Vincent, patron saint of winegrowers. Mass at 11am followed by a convivial meal at 6:30pm. Share a warm and festive moment in homage to local winemaking traditions!

