FESTIVITÉS DE NOËL À TOURBES Tourbes

FESTIVITÉS DE NOËL À TOURBES

Place de l’Église Tourbes Hérault

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-06

Week-end festif à Tourbes autour de Noël Idées cadeaux, décoration, produits du terroir, artisanat d’art et créations d’artistes

Samedi 6 Décembre

A partir de 17h00 Inauguration des festivités par le Père Noël avec distribution de lanternes et friandises aux enfants

18h00 Lâché de Lanternes à vœux

19h00 Repas spectacle avec Ladies & Sax organisé par Festivi’tourbes au Foyer des Campagnes (29€ sur réservation)

Dimanche 7 Décembre

09h00 Top départ du Trail de Noël

10h00 Ouverture du Marché de Noël

15h00 Chorale les Tourbillons en l’Eglise St Saturnin

Animations pour petits et grands tout au long de la journée

Restauration et dégustations sur place Exposants locaux, produits alimentaires, festifs et idées cadeaux

Place de l’Église Tourbes 34120 Hérault Occitanie +33 4 67 98 15 02

English : CHRISTMAS MARKET

Christmas market in Tourbes, latest edition!

Gift ideas, decoration, local products, handicrafts and creations by local artists.

German : WEIHNACHTSMARKT

Weihnachtsmarkt in Tourbes, 14. Aufgabe! Lokale Produkte, Kunsthandwerk von hier und dort, originale Erzeugungen von Künstler und Veranstaltungen den ganzen Tag! Es wird am 3. Dezember auf der Esplanade René Giraud von 9 bis 19 Uhr organisiert. Kostenlosen Eintritt.

Italiano :

Weekend di festa a Tourbes nel periodo natalizio: idee regalo, decorazioni, prodotti locali, artigianato e creazioni di artisti

Espanol :

Fin de semana festivo en Tourbes en torno a la Navidad: ideas de regalos, decoración, productos locales, artesanía y creaciones de artistas

