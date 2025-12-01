Festivités de Noël Arrivée du Père Noël, parades et feu d’artifice Quai d’honneur Jean Pierre Tallieu La Tremblade
Festivités de Noël Arrivée du Père Noël, parades et feu d’artifice
Quai d’honneur Jean Pierre Tallieu Port de La Tremblade La Tremblade Charente-Maritime
Début : 2025-12-23 18:00:00
fin : 2025-12-23
2025-12-23
Quai d’honneur Jean Pierre Tallieu Port de La Tremblade La Tremblade 17390 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 36 99 17 animations@la-tremblade.com
English :
Christmas festivities Santa’s arrival, parades and fireworks
German :
Weihnachtsfeierlichkeiten Ankunft des Weihnachtsmanns, Paraden und Feuerwerk
Italiano :
Festività natalizie Arrivo di Babbo Natale, sfilate e fuochi d’artificio
Espanol :
Fiestas de Navidad Llegada de Papá Noel, desfiles y fuegos artificiales
L’événement Festivités de Noël Arrivée du Père Noël, parades et feu d’artifice La Tremblade a été mis à jour le 2025-10-21 par Mairie de La Tremblade