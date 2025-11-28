Festivités de Noël Buchy

Festivités de Noël

Place du Général de Gaulle Buchy Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-28 18:30:00

fin : 2025-11-28

Date(s) :

2025-11-28

Le comité des fêtes de BUCHY est fier de vous inviter au lancement des illuminations de Noël qui aura lieu le Vendredi 29 Novembre 2025 à 18:30 sur le parvis de la Mairie, de façon totalement inédite et remplie de surprises qui vous laissera sans voix.

Spectacle avec projection sur bâtiment, inauguration du village de Noël, chocolat et vin chaud.

Nous vous y attendons nombreux. .

Place du Général de Gaulle Buchy 76750 Seine-Maritime Normandie comitedesfetesdebuchy@gmail.com

English : Festivités de Noël

