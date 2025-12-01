Festivités de Noël Cloyes-les-Trois-Rivières
Festivités de Noël Cloyes-les-Trois-Rivières samedi 13 décembre 2025.
Festivités de Noël
Centre-ville Cloyes-les-Trois-Rivières Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-12-13 09:30:00
fin : 2025-12-13 19:00:00
2025-12-13
Marché de Noël organisé par l’UCIA, spectacle pour enfants, animations et feu d’artifice offert par la Municipalité de Cloyes-les-Trois-Rivières. Vin chaud proposé par le Comité des Fêtes de Cloyes-sur-le-Loir.
Centre-ville Cloyes-les-Trois-Rivières 28220 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 77 28 60 17
English :
Christmas market organized by the UCIA, children’s show, entertainment and fireworks display presented by the Municipality of Cloyes-les-Trois-Rivières. Mulled wine offered by the Comité des Fêtes de Cloyes-sur-le-Loir.
German :
Weihnachtsmarkt, organisiert von der UCIA, Kindershow, Animationen und Feuerwerk, angeboten von der Stadtverwaltung Cloyes-les-Trois-Rivières. Glühwein angeboten vom Comité des Fêtes de Cloyes-sur-le-Loir.
Italiano :
Mercatino di Natale organizzato dall’UCIA, spettacolo per bambini, animazione e fuochi d’artificio a cura del Comune di Cloyes-les-Trois-Rivières. Vin brulé offerto dal Comité des Fêtes de Cloyes-sur-le-Loir.
Espanol :
Mercado de Navidad organizado por la UCIA, espectáculo infantil, animaciones y fuegos artificiales a cargo del Ayuntamiento de Cloyes-les-Trois-Rivières. Vino caliente ofrecido por el Comité des Fêtes de Cloyes-sur-le-Loir.
