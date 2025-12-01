Festivités de noël Concert Le piano rouge fait son cinéma Quai d’honneur Jean Pierre Tallieu La Tremblade
Festivités de noël Concert Le piano rouge fait son cinéma Quai d’honneur Jean Pierre Tallieu La Tremblade dimanche 28 décembre 2025.
Festivités de noël Concert Le piano rouge fait son cinéma
Quai d’honneur Jean Pierre Tallieu Port de La Tremblade La Tremblade Charente-Maritime
Début : 2025-12-28 17:00:00
fin : 2025-12-28
2025-12-28
Concert de Frédéric La Verde Le piano rouge fait son cinéma
Quai d’honneur Jean Pierre Tallieu Port de La Tremblade La Tremblade 17390 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 36 99 17 animations@la-tremblade.com
English :
Concert by Frédéric La Verde Le piano rouge fait son cinéma (The red piano makes its cinema)
German :
Konzert von Frédéric La Verde Le piano rouge fait son cinéma (Das rote Klavier macht sein Kino)
Italiano :
Concerto di Frédéric La Verde Le piano rouge fait son cinéma (Il pianoforte rosso fa il suo cinema)
Espanol :
Concierto de Frédéric La Verde Le piano rouge fait son cinéma (El piano rojo hace su cine)
