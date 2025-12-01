Festivités de noël Concert Le piano rouge fait son cinéma Quai d’honneur Jean Pierre Tallieu La Tremblade

Festivités de noël Concert Le piano rouge fait son cinéma

Quai d’honneur Jean Pierre Tallieu Port de La Tremblade La Tremblade Charente-Maritime

Début : 2025-12-28 17:00:00

fin : 2025-12-28

2025-12-28

Concert de Frédéric La Verde Le piano rouge fait son cinéma

Quai d’honneur Jean Pierre Tallieu Port de La Tremblade La Tremblade 17390 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 36 99 17 animations@la-tremblade.com

English :

Concert by Frédéric La Verde Le piano rouge fait son cinéma (The red piano makes its cinema)

German :

Konzert von Frédéric La Verde Le piano rouge fait son cinéma (Das rote Klavier macht sein Kino)

Italiano :

Concerto di Frédéric La Verde Le piano rouge fait son cinéma (Il pianoforte rosso fa il suo cinema)

Espanol :

Concierto de Frédéric La Verde Le piano rouge fait son cinéma (El piano rojo hace su cine)

