Festivités de Noël Jeux en bois Quai d’honneur Jean Pierre Tallieu La Tremblade

Festivités de Noël Jeux en bois Quai d’honneur Jean Pierre Tallieu La Tremblade dimanche 21 décembre 2025.

Festivités de Noël Jeux en bois

Quai d’honneur Jean Pierre Tallieu Port de La Tremblade La Tremblade Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-21 15:00:00

fin : 2025-12-30 19:00:00

Date(s) :

2025-12-21 2025-12-26 2025-12-30

Dans le cadre des festivités de Noël, retrouvez autour du Marché de Noël, les traditionnels jeux en bois du Jardin de Crocus et Lili pour passer un moment de partage en famille et entre amis !

.

Quai d’honneur Jean Pierre Tallieu Port de La Tremblade La Tremblade 17390 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 36 99 17 animations@la-tremblade.com

English :

As part of the Christmas festivities, the traditional wooden games of the Jardin de Crocus et Lili will be on display at the Christmas Market, where you can spend time with family and friends!

German :

Im Rahmen der Weihnachtsfeierlichkeiten finden Sie rund um den Weihnachtsmarkt die traditionellen Holzspiele aus dem Garten von Krokus und Lili, um einen gemeinsamen Moment mit der Familie und mit Freunden zu verbringen!

Italiano :

Nell’ambito delle festività natalizie, troverete i tradizionali giochi in legno del Jardin de Crocus et Lili al Mercatino di Natale, dove potrete trascorrere del tempo di qualità con la vostra famiglia e i vostri amici!

Espanol :

Como parte de las festividades navideñas, encontrará los tradicionales juegos de madera del Jardin de Crocus et Lili en el Mercado de Navidad, donde podrá pasar un rato agradable con su familia y amigos

L’événement Festivités de Noël Jeux en bois La Tremblade a été mis à jour le 2025-10-20 par Mairie de La Tremblade