Festivités de Noël Marché de Noël Quai d’honneur Jean Pierre Tallieu La Tremblade mercredi 17 décembre 2025.
Quai d’honneur Jean Pierre Tallieu Port de La Tremblade La Tremblade Charente-Maritime
Début : 2025-12-17
fin : 2025-12-31
2025-12-17
Venez découvrir le Marché de Noël, organisé par le Comité de Jumelage et la Mairie sur le quai d’honneur du port, regroupant des chalets d’artisans et de commerçants.
Quai d’honneur Jean Pierre Tallieu Port de La Tremblade La Tremblade 17390 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 36 99 17 animations@la-tremblade.com
English :
Come and discover the Christmas Market, organized by the Comité de Jumelage and the Mairie (Town Hall) on the Quai d’Honneur in the port, with chalets from craftsmen and retailers.
German :
Besuchen Sie den Weihnachtsmarkt, der vom Partnerschaftskomitee und der Stadtverwaltung auf dem Ehrenkai des Hafens organisiert wird und Hütten von Kunsthandwerkern und Händlern umfasst.
Italiano :
Venite a scoprire il Mercatino di Natale, organizzato dal Comité de Jumelage e dal Municipio sul Quai d’Honneur del porto, con chalet di artigiani e commercianti.
Espanol :
Venga a descubrir el Mercado de Navidad, organizado por el Comité de Jumelage y el Ayuntamiento en el Quai d’Honneur del puerto, con chalés de artesanos y comerciantes.
