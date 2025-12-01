Festivités de Noël Mascottes Disney Quai d’honneur Jean Pierre Tallieu La Tremblade
Festivités de Noël Mascottes Disney Quai d’honneur Jean Pierre Tallieu La Tremblade samedi 27 décembre 2025.
Festivités de Noël Mascottes Disney
Quai d’honneur Jean Pierre Tallieu Port de La Tremblade La Tremblade Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-27 10:00:00
fin : 2025-12-27 11:30:00
Date(s) :
2025-12-27
Dans le cadre des festivités de Noël, retrouvez le matin sur le marché de Noël, deux mascottes de la féérie Disney !
.
Quai d’honneur Jean Pierre Tallieu Port de La Tremblade La Tremblade 17390 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 36 99 17 animations@la-tremblade.com
English :
As part of the Christmas festivities, two Disney mascots characters will be on display at the Christmas market in the morning!
German :
Im Rahmen der Weihnachtsfeierlichkeiten finden Sie am Morgen auf dem Weihnachtsmarkt zwei Maskottchen aus dem Märchen Disney !
Italiano :
Nell’ambito delle festività natalizie, al mattino potrete incontrare due mascotte Disney al mercatino di Natale!
Espanol :
Como parte de las festividades navideñas, por la mañana podrá conocer a dos mascotas de Disney en el mercado navideño
L’événement Festivités de Noël Mascottes Disney La Tremblade a été mis à jour le 2025-11-24 par Mairie de La Tremblade