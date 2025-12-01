Festivités de Noël Mascottes Disney Quai d’honneur Jean Pierre Tallieu La Tremblade

Festivités de Noël Mascottes Disney

Quai d’honneur Jean Pierre Tallieu Port de La Tremblade La Tremblade Charente-Maritime

Tarif :

Date :

Début : 2025-12-27 10:00:00

fin : 2025-12-27 11:30:00

Date(s) :

2025-12-27

Dans le cadre des festivités de Noël, retrouvez le matin sur le marché de Noël, deux mascottes de la féérie Disney !

Quai d’honneur Jean Pierre Tallieu Port de La Tremblade La Tremblade 17390 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 36 99 17 animations@la-tremblade.com

English :

As part of the Christmas festivities, two Disney mascots characters will be on display at the Christmas market in the morning!

German :

Im Rahmen der Weihnachtsfeierlichkeiten finden Sie am Morgen auf dem Weihnachtsmarkt zwei Maskottchen aus dem Märchen Disney !

Italiano :

Nell’ambito delle festività natalizie, al mattino potrete incontrare due mascotte Disney al mercatino di Natale!

Espanol :

Como parte de las festividades navideñas, por la mañana podrá conocer a dos mascotas de Disney en el mercado navideño

