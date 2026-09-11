Informations pratiques

Neubois

Festivités de Noël

9 rue de l’Eglise Neubois Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-12-13 11:00:00

fin : 2026-12-13 19:00:00

Date(s) :

2026-12-13

Plongez dans la magie du marché de Noël : artisans locaux, ateliers créatifs pour enfants, vin chaud, gourmandises et petite restauration pour une ambiance festive et chaleureuse pour toute la famille.

Dans l’après-midi passage du Saint-Nicolas, ainsi qu’un atelier bricolage pour les enfants.

A 15h : école de musique de la MJC.

A 17h : concert de la chorale grégorienne de Sélestat.

Restauration: döner de sanglier. Buvette et vin chaud, crêpes et gaufres. .

9 rue de l’Eglise Neubois 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 85 61 55 kritt.neubois@gmail.com

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English :

Immerse yourself in the magic of the Christmas market: local artisans, creative workshops for kids, mulled wine, treats, and light snacks—all creating a warm and festive atmosphere for the whole family.

L’événement Festivités de Noël Neubois a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé