Festivités de Noël Neubois
dimanche 13 décembre 2026 · Neubois
Informations pratiques
Neubois
Festivités de Noël
9 rue de l’Eglise Neubois Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-12-13 11:00:00
fin : 2026-12-13 19:00:00
Date(s) :
2026-12-13
Plongez dans la magie du marché de Noël : artisans locaux, ateliers créatifs pour enfants, vin chaud, gourmandises et petite restauration pour une ambiance festive et chaleureuse pour toute la famille.
Dans l’après-midi passage du Saint-Nicolas, ainsi qu’un atelier bricolage pour les enfants.
A 15h : école de musique de la MJC.
A 17h : concert de la chorale grégorienne de Sélestat.
Restauration: döner de sanglier. Buvette et vin chaud, crêpes et gaufres. .
9 rue de l’Eglise Neubois 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 85 61 55 kritt.neubois@gmail.com
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English :
Immerse yourself in the magic of the Christmas market: local artisans, creative workshops for kids, mulled wine, treats, and light snacks—all creating a warm and festive atmosphere for the whole family.
L’événement Festivités de Noël Neubois a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé
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