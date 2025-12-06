Festivités de Noël | Stage Vitrail Saint-Maximin

Festivités de Noël | Stage Vitrail

22 Rue Jean Jaurès Saint-Maximin Oise

Tarif : 110 – 110 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 09:30:00

fin : 2025-12-07 17:00:00

Date(s) :

2025-12-06

Céline Grandsert, vitrailliste professionnelle, vous propose de vous faire découvrir sa passion l’art du vitrail.

Le temps d’une demi-journée, venez confectionner vos propres DÉCORATIONS DE NOËL ‼️

Ces œuvres de couleurs et de transparence magnifieront à merveille votre sapin de Noël. Et quelle fierté vous aurez de dire à vos convives que c’est vous qui les avez réalisés !

INFORMATIONS PRATIQUES

Places limitées, réservation obligatoire auprès de la Maison de la Pierre

www.maisondelapierre-oise.fr/activites bienvenue@maisondelapierre-oise.fr 03 44 61 18 54

Venir en transports en commun

En bus Lignes D, E, AXO+ 4 (Transport à la demande) Arrêt Mairie de Saint Maximin

À savoir: Stage adapté aux adultes et enfants dès 16 ans

22 Rue Jean Jaurès Saint-Maximin 60740 Oise Hauts-de-France +33 3 44 61 18 54 bienvenue@maisondelapierre-oise.fr

English :

Céline Grandsert, professional stained glass artist, invites you to discover her passion: the art of stained glass.

For half a day, come and create your very own CHRISTMAS DECORATIONS?

These works of color and transparency will magnify your Christmas tree to perfection. And how proud you’ll be to tell your guests that you made them!

PRACTICAL INFORMATION

Places are limited, so bookings must be made through the Maison de la Pierre:

www.maisondelapierre-oise.fr/activites bienvenue@maisondelapierre-oise.fr 03 44 61 18 54

By public transport

By bus: Lines D, E, AXO+ 4 (Transport à la demande) Stop: Mairie de Saint Maximin

Good to know: Suitable for adults and children aged 16 and over

German :

Céline Grandsert, eine professionelle Glasmalerin, bietet Ihnen die Möglichkeit, ihre Leidenschaft für die Kunst der Glasmalerei zu entdecken.

An einem halben Tag können Sie Ihre eigene Weihnachtsdekoration herstellen

Diese Kunstwerke aus Farben und Transparenzen werden Ihren Weihnachtsbaum wunderbar schmücken. Und wie stolz werden Sie sein, wenn Sie Ihren Gästen erzählen können, dass Sie sie selbst gemacht haben!

PRAKTISCHE INFORMATIONEN

Begrenzte Plätze, Reservierung bei der Maison de la Pierre erforderlich

www.maisondelapierre-oise.fr/activites bienvenue@maisondelapierre-oise.fr 03 44 61 18 54

Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln:

Mit dem Bus: Linien D, E, AXO+ 4 (Transport à la demande) Haltestelle: Mairie de Saint Maximin

Was Sie wissen sollten: Der Kurs ist für Erwachsene und Kinder ab 16 Jahren geeignet

Italiano :

Céline Grandsert, artista professionista del vetro colorato, vi invita a scoprire la sua passione: l’arte del vetro colorato.

Per mezza giornata, venite a realizzare le vostre decorazioni natalizie?

Queste opere di colore e trasparenza saranno meravigliose sul vostro albero di Natale. E quanto sarete orgogliosi di dire ai vostri ospiti che le avete fatte voi!

INFORMAZIONI PRATICHE

I posti sono limitati, quindi è necessario prenotare presso la Maison de la Pierre:

www.maisondelapierre-oise.fr/activites bienvenue@maisondelapierre-oise.fr 03 44 61 18 54

Con i mezzi pubblici

In autobus: Linee D, E, AXO+ 4 (Trasporto su richiesta) Fermata: Mairie de Saint Maximin

Cosa c’è da sapere Adatto ad adulti e ragazzi a partire dai 16 anni

Espanol :

Céline Grandsert, vitralista profesional, le invita a descubrir su pasión: el arte de las vidrieras.

Durante media jornada, venga a realizar sus propias DECORACIONES NAVIDEÑAS..

Estas obras de color y transparencia quedarán de maravilla en tu árbol de Navidad. Y ¡qué orgulloso estarás de contar a tus invitados que las has hecho tú!

INFORMACIÓN PRÁCTICA

Las plazas son limitadas, por lo que es necesario reservar en la Maison de la Pierre:

www.maisondelapierre-oise.fr/activites bienvenue@maisondelapierre-oise.fr 03 44 61 18 54

En transporte público

En autobús: Líneas D, E, AXO+ 4 (Transporte a la demanda) Parada: Mairie de Saint Maximin

Lo que hay que saber Apto para adultos y niños a partir de 16 años

