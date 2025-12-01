Festivités de Noël | Une journée à la Ferme en attendant Noël Nogent-sur-Oise
Festivités de Noël | Une journée à la Ferme en attendant Noël Nogent-sur-Oise samedi 13 décembre 2025.
27 Rue du Général de Gaulle Nogent-sur-Oise Oise
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Début : 2025-12-13 10:00:00
fin : 2025-12-13 19:00:00
2025-12-13
Rendez-vous le samedi 13 décembre de 10h à 19h à la Ferme Pédagogique de Nogent-sur-Oise pour vivre un noël enchanté ! 27, rue du Général de Gaulle, 60180 Nogent-sur-Oise. Accès libre et gratuit.
Tout au long de la journée, vous pourrez retrouver plusieurs animations
Petit train de Noël, balade à poney, présence du Père Noël avec une borne à selfie, mascotte, Jeux en bois traditionnels, orgue de Barbarie, exposition de boules de neige, stand de gourmandises et boissons chaudes, et bien d’autres surprises !
C’est l’occasion parfaite de passer un moment convivial en famille et de plonger dans l’esprit des fêtes.
Ferme Pédagogique 27, rue du Général de Gaulle, 60180 Nogent-sur-Oise
Accès libre et gratuit.
Renseignements maste@nogentsuroise.fr 03 75 19 00 75
Allez-y en bus avec le réseau AXO, ligne C1/C2 arrêt République .
27 Rue du Général de Gaulle Nogent-sur-Oise 60180 Oise Hauts-de-France +33 3 75 19 00 75 maste@nogentsuroise.fr
English :
Join us on Saturday December 13 from 10am to 7pm at the Ferme Pédagogique in Nogent-sur-Oise for an enchanted Christmas! 27, rue du Général de Gaulle, 60180 Nogent-sur-Oise. Free admission.
German :
Wir treffen uns am Samstag, den 13. Dezember von 10 bis 19 Uhr in der Ferme Pédagogique in Nogent-sur-Oise, um ein zauberhaftes Weihnachtsfest zu erleben! 27, rue du Général de Gaulle, 60180 Nogent-sur-Oise. Freier Zugang und kein Eintritt.
Italiano :
Unitevi a noi sabato 13 dicembre dalle 10 alle 19 presso la Ferme Pédagogique di Nogent-sur-Oise per un Natale incantato! 27, rue du Général de Gaulle, 60180 Nogent-sur-Oise. Ingresso libero.
Espanol :
Únase a nosotros el sábado 13 de diciembre, de 10.00 a 19.00 h, en la Ferme Pédagogique de Nogent-sur-Oise para disfrutar de una Navidad encantada 27, rue du Général de Gaulle, 60180 Nogent-sur-Oise. Entrada gratuita.
