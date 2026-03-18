Festivités de Pâques Eymoutiers
Festivités de Pâques Eymoutiers samedi 4 avril 2026.
Festivités de Pâques
Parc du Pré Lanaud Eymoutiers Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
Nous vous donnons rendez-vous pour un après-midi et une soirée festive et gourmande à l’occasion des festivités de Pâques. Nous débuterons par une chasse aux œufs au Pré Lanaud. De 15h à 16h pour les enfants de plus de 6ans, et de 16h à 17h pour les enfants de moins de 6 ans. Ensuite, rdv à partir de 17h à la salle des fêtes pour le concours du plus bel œuf de Pâques et soirée boum rollers pour prolonger la fête dans une ambiance musicale et conviviale. Un lot à chaque participant. Buvette et restauration sur place. .
Parc du Pré Lanaud Eymoutiers 87120 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 41 76 94 amiesecoleseymoutiers@lilo.org
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English : Festivités de Pâques
L’événement Festivités de Pâques Eymoutiers a été mis à jour le 2026-03-13 par PNR Millevaches en Limousin