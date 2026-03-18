Festivités de Pâques

Parc du Pré Lanaud Eymoutiers Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Nous vous donnons rendez-vous pour un après-midi et une soirée festive et gourmande à l’occasion des festivités de Pâques. Nous débuterons par une chasse aux œufs au Pré Lanaud. De 15h à 16h pour les enfants de plus de 6ans, et de 16h à 17h pour les enfants de moins de 6 ans. Ensuite, rdv à partir de 17h à la salle des fêtes pour le concours du plus bel œuf de Pâques et soirée boum rollers pour prolonger la fête dans une ambiance musicale et conviviale. Un lot à chaque participant. Buvette et restauration sur place. .

Parc du Pré Lanaud Eymoutiers 87120 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 41 76 94 amiesecoleseymoutiers@lilo.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Festivités de Pâques

L’événement Festivités de Pâques Eymoutiers a été mis à jour le 2026-03-13 par PNR Millevaches en Limousin