Coursan-en-Othe

Festivités des 30 ans du Comité des fêtes

12 Rue du Lavoir Coursan-en-Othe Aube

Tarif : – – Eur

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 12:00:00

fin : 2026-05-02

Date(s) :

2026-05-02

Samedi 2 mai COURSAN-EN-OTHE Festivités des 30 ans du Comité des fêtes. A partir de 12h au Domaine du lavoir à Villemoiron-en-Othe.

30 ans que le comité vous accompagne et vous divertit ! Ça se fête ! Le Comité a décidé de marquer le coup et les esprits, avec des dates incontournables à réserver dès à présent !

Le comité a réservé le Domaine du Lavoir, à Villemoiron-en-Othe, et vous y propose un menu incroyable et un moment d’exception dans un écrin à couper le souffle. Les réservations sont déjà lancées.

Tarifs 10€ adhérents 35€ non adhérents 10 .

12 Rue du Lavoir Coursan-en-Othe 10130 Aube Grand Est

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English :

L’événement Festivités des 30 ans du Comité des fêtes Coursan-en-Othe a été mis à jour le 2026-02-19 par Office de Tourisme du Pays d’Othe Armance