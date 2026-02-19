Festivités des 30 ans du Comité des fêtes Coursan-en-Othe
Festivités des 30 ans du Comité des fêtes Coursan-en-Othe samedi 2 mai 2026.
Coursan-en-Othe
Festivités des 30 ans du Comité des fêtes
12 Rue du Lavoir Coursan-en-Othe Aube
Tarif : – – Eur
10
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 12:00:00
fin : 2026-05-02
Date(s) :
2026-05-02
Samedi 2 mai COURSAN-EN-OTHE Festivités des 30 ans du Comité des fêtes. A partir de 12h au Domaine du lavoir à Villemoiron-en-Othe.
30 ans que le comité vous accompagne et vous divertit ! Ça se fête ! Le Comité a décidé de marquer le coup et les esprits, avec des dates incontournables à réserver dès à présent !
Le comité a réservé le Domaine du Lavoir, à Villemoiron-en-Othe, et vous y propose un menu incroyable et un moment d’exception dans un écrin à couper le souffle. Les réservations sont déjà lancées.
Tarifs 10€ adhérents 35€ non adhérents 10 .
12 Rue du Lavoir Coursan-en-Othe 10130 Aube Grand Est
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English :
L’événement Festivités des 30 ans du Comité des fêtes Coursan-en-Othe a été mis à jour le 2026-02-19 par Office de Tourisme du Pays d’Othe Armance
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