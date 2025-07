Festivités du 13 et 14 juillet Givry-en-Argonne

Festivités du 13 et 14 juillet Givry-en-Argonne dimanche 13 juillet 2025.

Festivités du 13 et 14 juillet

place du village Givry-en-Argonne Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-13 21:30:00

fin : 2025-07-13 23:59:00

Date(s) :

2025-07-13 2025-07-14

Tout public

Samedi rendez vous à 21h30 pour la retraite aux flambeaux, suivi d’un feu d’artifice à 23h et d’un bal dans la salle des fêtes. le dimanche, plus de 80 exposants vous attendent toute la journée sur la place et dans les rues du village, à partir de 11h jeux en bois et fête foraine pour les enfants, suivi à 17h d’un bal musette avec Gaby dans la salle des fêtes .

place du village Givry-en-Argonne 51330 Marne Grand Est +33 7 71 01 98 31

English : Festivités du 13 et 14 juillet

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Festivités du 13 et 14 juillet Givry-en-Argonne a été mis à jour le 2025-07-08 par Office de tourisme Couleurs d’Argonne