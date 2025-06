Festivités du 13 juillet Custines 13 juillet 2025 19:00

Meurthe-et-Moselle

Festivités du 13 juillet Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny Custines Meurthe-et-Moselle

Rendez-vous le dimanche 13 juillet au Clévant.

De 19h à 23h30 soirée dansante animée par EvenThis.

Vers 22h45 feux d’artifice.

Restauration possible sur place.Tout public

Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny

Custines 54670 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 49 34 36

English :

See you on Sunday July 13 at Le Clévant.

From 7pm to 11:30pm: dance party with EvenThis.

Around 10:45pm: fireworks.

Catering available on site.

German :

Wir treffen uns am Sonntag, den 13. Juli in Le Clévant.

Von 19.00 bis 23.30 Uhr: Tanzabend mit EvenThis.

Gegen 22.45 Uhr: Feuerwerk.

Verpflegung vor Ort möglich.

Italiano :

Ci vediamo domenica 13 luglio a Le Clévant.

Dalle 19.00 alle 23.30: festa da ballo con EvenThis.

Intorno alle 22.45: fuochi d’artificio.

Ristorazione disponibile sul posto.

Espanol :

Nos vemos el domingo 13 de julio en Le Clévant.

De 19:00 a 23:30: fiesta de baile con EvenThis.

Hacia las 22.45: fuegos artificiales.

Servicio de catering in situ.

