Ille-et-Vilaine

Festivités du 13 juillet Place des Halles Janzé

Début : 2025-07-13 16:30:00

2025-07-13

Les traditionnelles festivités reprennent !

Ambiance festive, rires et musique seront au rendez-vous pour une journée placée sous le signe de la convivialité et du partage.

Dès l’après-midi, les enfants seront à l’honneur avec des animations pleines de couleur et de bonne humeur. Les Taquins, artistes hauts en couleur, déambuleront joyeusement pour émerveiller petits et grands avec jonglerie, équilibre et interactions délirantes.

Le Grand Prix Cycliste fera son retour, avec son lot de compétition et de passion, un rendez-vous attendu des amateurs de deux-roues.

Les rues s’animeront dès la fin d’après-midi au rythme des danses africaines, des percussions envoûtantes, et des concerts live avec la Musique Sainte-Cécile et le groupe Faygo, aux sonorités reggae.

Un feu d’artifice spectaculaire viendra illuminer la soirée, suivi du traditionnel bal populaire, pour prolonger la fête dans une ambiance chaleureuse et festive. .

Place des Halles

Janzé 35150 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 56 48 30 06

