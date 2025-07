Festivités du 13 juillet Centre Socioculturel Rupt-sur-Moselle

Festivités du 13 juillet Centre Socioculturel Rupt-sur-Moselle dimanche 13 juillet 2025.

Festivités du 13 juillet

Centre Socioculturel 31 rue de la Libération Rupt-sur-Moselle Vosges

Restauration à partir de 19h. 21h30 distribution des lampions. 22h00 retraite aux flambeaux. 22h30 feux d’artifices. Bal populaire animé par Music’All.Tout public

Centre Socioculturel 31 rue de la Libération Rupt-sur-Moselle 88360 Vosges Grand Est +33 3 29 24 34 09

English :

Catering from 7pm. 9:30pm: distribution of lanterns. 10:00 pm: torchlight procession. 10:30 pm: fireworks. Popular ball with Music’All.

German :

Verpflegung ab 19 Uhr. 21.30 Uhr: Verteilung der Lampions. 22.00 Uhr: Fackelzug. 22.30 Uhr: Feuerwerk. Volkstanz unter der Leitung von Music’All.

Italiano :

Catering dalle 19.00. ore 21.30: distribuzione delle lanterne. ore 22.00: fiaccolata. Ore 22.30: fuochi d’artificio. Danza popolare con Music’All.

Espanol :

Catering a partir de las 19.00 horas. 21.30 h: reparto de linternas. 22.00 h: desfile de antorchas. 22.30 h: fuegos artificiales. Baile popular con Music’All.

