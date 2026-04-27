Festivités du 14 juillet à Yenne Yenne
Festivités du 14 juillet à Yenne Yenne mardi 14 juillet 2026.
Yenne
Festivités du 14 juillet à Yenne
Dans les rues de la ville Yenne Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 10:30:00
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
Honneur aux pompiers à 10h30 sur la place du Kiosque, cocktail musical à 11h30 sur la place du Kiosque et spectacle en fin d’après-midi sur la place Charles Dullin sur le thème des cultures du monde.
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Dans les rues de la ville Yenne 73170 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 36 70 48 accueil@mairie-yenne.fr
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English : July 14th festivities in Yenne
Honor to the firefighters at 10:30 a.m. on the Kiosk Square, musical cocktail at 11:30 a.m. on the Kiosk Square and show in the late afternoon on the Charles Dullin Place on the theme of world cultures.
L’événement Festivités du 14 juillet à Yenne Yenne a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme de Yenne
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