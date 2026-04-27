Yenne

Festivités du 14 juillet à Yenne

Dans les rues de la ville Yenne Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 10:30:00

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

Honneur aux pompiers à 10h30 sur la place du Kiosque, cocktail musical à 11h30 sur la place du Kiosque et spectacle en fin d’après-midi sur la place Charles Dullin sur le thème des cultures du monde.

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Dans les rues de la ville Yenne 73170 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 36 70 48 accueil@mairie-yenne.fr

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English : July 14th festivities in Yenne

Honor to the firefighters at 10:30 a.m. on the Kiosk Square, musical cocktail at 11:30 a.m. on the Kiosk Square and show in the late afternoon on the Charles Dullin Place on the theme of world cultures.

L’événement Festivités du 14 juillet à Yenne Yenne a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme de Yenne