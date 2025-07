Festivités du 14 juillet Bar-sur-Seine

Parc de Val Seine Bar-sur-Seine

Début : 2025-07-13

fin : 2025-07-14

2025-07-13

Programme des festivités au Parc de Val Seine

Fête foraine durant les deux journées

SOIREE DU 13 JUILLET

-A partir de 19h Repas au parc de Val Seine (barbecue, frites, assiettes de charcuterie, desserts) *

Dégustation de poulet offerte aux participants.

-21h15 Retraite aux flambeaux, avec la participation des pompiers

Rendez-vous place du marché, musique par la Banda Soifé

-23h: Feu d’artifice

Bal populaire animé par Romain Mourlon, DJ de Magic Tempо.

* Des ecocups et blidas consignés seront disponibles pour 1€. Vous pouvez aussi choisir de venir avec les vôtres.

JOURNEE DU 14 JUILLET

-10h45 RdV devant la mairie pour le défilé du 14 juillet

Vin d’honneur servi au parc de Val Seine

-Dès 12h: Restauration proposée par les Jeunes Agriculteurs et la SAVB et buvette tenue par l’Athlétique club

-à partir de 13h30 Inscriptions au concours de pétanque

-à partir de 13h30 et jusqu’à 17h Animations gratuites par les associations de Bar-sur-Seine ping-pong et tir à l’arc avec le FJV, Beach tennis, animation foot, jeux par l’association des amis de la bibliothèque, la Barbeline, l’association Au Pied de la Tour, l’association des jardins ouvriers et l’amicale des pompiers, peinture à la bombe avec La Palette, activité cirque sous chapiteau par Reno and Co, animation au

pumptrack par le Marius Track, course à pied avec l’Athlétique club, tour de petits tracteurs avec la SAVB et

les jeunes agriculteurs…

-Bar-sur-Seine #1900 sera présent pour vous faire découvrir son nouveau parcours Parc et Gare

14h30 Jet du but du concours de pétanque

15h: départ de course plus de 10 ans près du chapiteau

15h30 départ de course 8-9 ans près du chapiteau

16h: départ de course 6-7 ans près du chapiteau .

Parc de Val Seine Bar-sur-Seine 10110 Aube Grand Est +33 3 25 29 80 35

