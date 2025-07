Festivités du 14 juillet Cany-Barville

Festivités du 14 juillet Cany-Barville lundi 14 juillet 2025.

Festivités du 14 juillet

Centre ville Cany-Barville Seine-Maritime

Début : 2025-07-14

fin : 2025-07-14

2025-07-14

Le programme de la journée

À 10h45 Rassemblement des autorités et des corps constituées Revue du matériel d’incendie au Centre de Secours

À 11h Défilé en ville avec la présence de l’union musicale et cérémonie officielle au Monument aux Morts.

À 11h30 Cérémonie et remise des décorations Place Robert Gabel et vin d’honneur Parc du clos St Martin.

À 12h Repas citoyen, pique nique géant et bal musette au Stade municipal

À 15h Jeux organisés par le Comité des Fêtes, Kubb Game Barvillais, Ascalud au Stade Municipal

À 16h30 Goûter par le Comité des Fêtes

À 22h Retraité aux flambeaux dans le Centre ville (lampions fournis à l’ancienne gare)

À 23h Feu d’artifice au Stade Municipal

Centre ville Cany-Barville 76450 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 97 71 44

English : Festivités du 14 juillet

The day’s program:

At 10:45 a.m.: Gathering of authorities and constituted bodies Review of firefighting equipment at the Fire Brigade Centre

11 a.m.: Parade through the town, accompanied by the musical union, and official ceremony at the Monument aux Morts.

11:30am: Ceremony and presentation of decorations Place Robert Gabel and vin d’honneur Parc du clos St Martin.

12pm: Citizen’s meal, giant picnic and bal musette at the municipal stadium

3pm: Games organized by the Comité des Fêtes, Kubb Game Barvillais, Ascalud at the Stade Municipal

4:30pm: Snack by the Comité des Fêtes

10pm: Torchlight procession through the town center (lanterns provided at the old train station)

11pm: Fireworks at the Municipal Stadium

German :

Das Programm des Tages :

Um 10.45 Uhr: Versammlung der Behörden und der verfassten Körperschaften Überprüfung der Feuerlöschgeräte im Rettungszentrum

Um 11 Uhr: Parade durch die Stadt unter Mitwirkung der Union musicale und offizielle Zeremonie am Kriegsdenkmal.

Um 11:30 Uhr: Zeremonie und Verleihung von Auszeichnungen auf dem Place Robert Gabel und Ehrenwein Parc du clos St Martin.

Um 12 Uhr: Bürgermahl, Riesenpicknick und Musette-Ball im Stade Municipal

Um 15 Uhr: Spiele, organisiert vom Comité des Fêtes, Kubb Game Barvillais, Ascalud im Stade Municipal

Um 16:30 Uhr: Imbiss durch das Festkomitee

Um 22 Uhr: Fackelzug durch das Stadtzentrum (Lampions werden am alten Bahnhof bereitgestellt)

Um 23 Uhr: Feuerwerk im Stade Municipal

Italiano :

Il programma della giornata:

Alle 10.45: raduno delle autorità e degli organi costituiti revisione delle attrezzature antincendio presso il Centro dei Vigili del Fuoco

Ore 11.00: Sfilata per la città con l’unione musicale e cerimonia ufficiale al Monument aux Morts.

11.30: Cerimonia e presentazione delle decorazioni in Place Robert Gabel e ricevimento al Parc du clos St Martin.

Ore 12.00: pranzo civico, picnic gigante e ballo allo Stadio Comunale

Ore 15.00: Giochi organizzati dal Comitato delle Feste, Kubb Game Barvillais, Ascalud allo Stadio Comunale

Ore 16.30: merenda a cura del Comitato delle Feste

Ore 22.00: Fiaccolata nel centro città (lanterne fornite alla vecchia stazione)

Ore 23.00: Spettacolo pirotecnico allo Stadio Comunale

Espanol :

Programa del día:

A las 10.45 h: Reunión de las autoridades y órganos constituidos Revisión del material de lucha contra incendios en el Centro de Bomberos

A las 11h: Desfile por la ciudad con la unión musical y ceremonia oficial en el Monument aux Morts.

11.30 h: Ceremonia y entrega de condecoraciones en la Place Robert Gabel y recepción Parc du clos St Martin.

12h: Comida cívica, picnic gigante y baile en el Estadio Municipal

15h: Juegos organizados por el Comité des Fêtes, Kubb Game Barvillais, Ascalud en el Estadio Municipal

16.30 h: Merienda a cargo del Comité des Fêtes

22.00 h: Desfile de antorchas por el centro de la ciudad (farolillos en la antigua estación)

23.00 h: Castillo de fuegos artificiales en el Estadio Municipal

L’événement Festivités du 14 juillet Cany-Barville a été mis à jour le 2025-07-08 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre