Festivités du 14 juillet Cassis

Festivités du 14 juillet Cassis dimanche 13 juillet 2025.

Festivités du 14 juillet

Du dimanche 13 au lundi 14 juillet. Port de Cassis Cassis Bouches-du-Rhône

Début : 2025-07-13

fin : 2025-07-14

2025-07-13

La réputation des feux d’artifice de Cassis n’est plus à faire tant par leur qualité pyrotechnique que par le choix des thèmes musicaux !

Dimanche 13 juillet Retraite aux flambeaux

Distribution des flambeaux suivie du défilé fanfare dans le village et sur le port.

21h remise des flabeaux

21h30 départ du défilé

Place Baragnon



Lundi 14 juillet

11h Cérémonie commémorative, Place Baragnon

22h30 Feu d’artifice, Port de Cassis .

Port de Cassis Cassis 13260 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Cassis fireworks are renowned for their pyrotechnic quality and choice of musical themes!

German :

Die Feuerwerke von Cassis genießen einen hervorragenden Ruf, sowohl wegen ihrer pyrotechnischen Qualität als auch wegen der Auswahl der musikalischen Themen!

Italiano :

I fuochi d’artificio di Cassis sono rinomati per la loro qualità pirotecnica e per la scelta dei temi musicali!

Espanol :

Los fuegos artificiales de Cassis son famosos por su calidad pirotécnica y la elección de sus temas musicales

