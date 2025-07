Festivités du 14 juillet concert, bal et feu d’artifice Châtillon-sur-Loire

Festivités du 14 juillet concert, bal et feu d’artifice

Mantelot Châtillon-sur-Loire Loiret

Partagez, en famille ou entre amis, les animations proposées par la commune de Châtillon-sur-Loire. L’association l’Artscène assure la restauration. L’union musicale châtillonnaise se produit en début de soirée, suivi d’un bal populaire et du feu d’artifice tiré au dessus du bassin de Mantelot.

Mantelot Châtillon-sur-Loire 45360 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 31 99 66 espaceculturel@chatillonsurloire.fr

English :

Bring your family and friends to enjoy the events organized by the commune of Châtillon-sur-Loire. The Artscène association provides catering. The châtillonnaise musical union performs in the early evening, followed by a popular ball and fireworks over the Mantelot basin.

German :

Teilen Sie mit der Familie oder mit Freunden die von der Gemeinde Châtillon-sur-Loire angebotenen Veranstaltungen. Der Verein l’Artscène sorgt für die Verpflegung. Am frühen Abend tritt die Union Musicale Châtillonnaise auf, gefolgt von einem Volkstanz und dem Feuerwerk, das über dem Becken von Mantelot abgefeuert wird.

Italiano :

Portate la vostra famiglia o i vostri amici per godervi gli eventi organizzati dal comune di Châtillon-sur-Loire. L’associazione Artscène si occupa della ristorazione. L’Unione Musicale di Châtillon si esibirà nella prima serata, seguita da una danza popolare e dai fuochi d’artificio sul bacino del Mantelot.

Espanol :

Traiga a su familia o amigos para disfrutar de los actos organizados por el municipio de Châtillon-sur-Loire. El catering corre a cargo de la asociación Artscène. La Unión Musical de Châtillon actuará a primera hora de la tarde, seguida de un baile popular y fuegos artificiales sobre la cuenca del Mantelot.

