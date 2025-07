Festivités du 14 juillet concert, retraite aux flambeaux et feu d’artifice Briare

Briare Loiret

Début : 2025-07-13 19:00:00

2025-07-13

La Fête nationale s’annonce festive à Briare. Dimanche 13 juillet dès 19h concert de Tropik’Sun, retraite aux flambeaux avec l’Harmonie de Briare, feu d’artifice à 23h. Buvette et restauration sur place. Lundi 14 juillet à 11h défilé et vin d’honneur devant la Mairie.

Briare célèbre la Fête nationale avec deux journées de festivités ! Le dimanche 13 juillet, rendez-vous dès 19h pour une soirée conviviale organisée par le comité de jumelage Briare-Jemappes. À 20h, concert du groupe Tropik’Sun sur l’esplanade du centre socio-culturel, suivi à 21h30 d’une retraite aux flambeaux depuis la caserne des pompiers, accompagnée par l’Harmonie de Briare. À 23h, un feu d’artifice illuminera le ciel depuis la rue des Prés Gris. Buvette et restauration sur place. Le lundi 14 juillet à 11h, rassemblement devant la mairie, place Charles de Gaulle, suivi du défilé jusqu’au Monument aux Morts. Un vin d’honneur sera ensuite offert sur le parvis de la mairie. .

Briare 45250 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 31 20 08 mairie@villedebriare.fr

English :

Briare is set to host a festive National Holiday. Sunday July 13 from 7pm: concert by Tropik?Sun, torchlight procession with the Harmonie de Briare, fireworks at 11pm. Refreshments and catering on site. Monday July 14 at 11am: parade and vin d’honneur in front of the Mairie.

German :

Der Nationalfeiertag wird in Briare festlich begangen. Sonntag, 13. Juli ab 19 Uhr: Konzert von Tropik?Sun, Fackelzug mit der Harmonie de Briare, Feuerwerk um 23 Uhr. Getränke und Speisen vor Ort. Montag, 14. Juli um 11 Uhr: Parade und Ehrenwein vor dem Rathaus.

Italiano :

Briare si appresta a ospitare una festosa Festa Nazionale. Domenica 13 luglio, dalle 19:00: concerto dei Tropik?Sun, fiaccolata con l’Harmonie de Briare, spettacolo pirotecnico alle 23:00. Rinfreschi e cibo disponibili sul posto. Lunedì 14 luglio alle 11: sfilata e vin d’honneur davanti alla Mairie.

Espanol :

Briare se prepara para acoger una festiva Fiesta Nacional. Domingo 13 de julio, a partir de las 19.00 h: concierto de Tropik-Sun, desfile de antorchas con la Harmonie de Briare y fuegos artificiales a las 23.00 h. Refrescos y comida in situ. Lunes 14 de julio a las 11:00 h: desfile y vino de honor frente al Ayuntamiento.

