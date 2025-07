Festivités du 14 juillet dîner champêtre et animation musicale Beaulieu-sur-Loire

Festivités du 14 juillet dîner champêtre et animation musicale

Beaulieu-sur-Loire Loiret

Dimanche 13 juillet à 19h, venez partager un dîner champêtre au parc Marret à Beaulieu-sur-Loire. Une soirée conviviale en plein air, animée en musique, organisée par le Comité des Fêtes. Ambiance festive et détente assurées à la veille de la Fête nationale.

À l’occasion de la Fête nationale, le Comité des Fêtes de Beaulieu-sur-Loire vous invite à une soirée conviviale le dimanche 13 juillet 2025. Rendez-vous à partir de 19h au parc Marret pour un dîner champêtre en plein air, dans une ambiance festive et détendue. Venez profiter d’un moment de partage en famille, entre amis ou entre voisins, autour d’un repas simple et chaleureux. Une animation musicale accompagnera la soirée pour prolonger la fête dans la bonne humeur. Apportez vos couverts et votre bonne humeur, et installez-vous sous les guirlandes tricolores pour célébrer ensemble ce moment estival. Une belle façon de lancer les festivités du 14 juillet à Beaulieu-sur-Loire. .

Beaulieu-sur-Loire 45630 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 26 63 06 58 cdf2beaulieu@yahoo.fr

English :

Sunday July 13 at 7pm, come and enjoy a country-style dinner in the Parc Marret in Beaulieu-sur-Loire. A convivial open-air evening, with live music, organized by the Comité des Fêtes. A festive and relaxing atmosphere on the eve of the Fête nationale.

German :

Am Sonntag, den 13. Juli um 19 Uhr können Sie im Parc Marret in Beaulieu-sur-Loire ein ländliches Abendessen genießen. Ein geselliger Abend unter freiem Himmel mit Musik, organisiert vom Comité des Fêtes. Festliche Stimmung und Entspannung am Vorabend des Nationalfeiertags garantiert.

Italiano :

Domenica 13 luglio, alle ore 19.00, nel Parc Marret di Beaulieu-sur-Loire, si terrà una cena in stile country. Una serata conviviale all’aperto, con musica dal vivo, organizzata dal Comité des Fêtes. Atmosfera festosa e relax garantiti alla vigilia della Fête nationale.

Espanol :

El domingo 13 de julio, a las 19.00 h, disfrute de una cena campestre en el Parc Marret de Beaulieu-sur-Loire. Una agradable velada al aire libre, con música en directo, organizada por el Comité des Fêtes. Ambiente festivo y relajación garantizados en vísperas de la Fiesta Nacional.

