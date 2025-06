FESTIVITES DU 14 JUILLET cours Victor Leydet Fuveau 11 juillet 2025 18:00

Bouches-du-Rhône

FESTIVITES DU 14 JUILLET Du vendredi 11 au lundi 14 juillet 2025 de 18h à 23h30. cours Victor Leydet Cours Victor Leydet Fuveau Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-07-11 18:00:00

fin : 2025-07-14 23:30:00

Date(s) :

2025-07-11

Fuveau en fête pour le 14 juillet ! Profitez de la fête foraine, savourez une sardinade conviviale et laissez-vous emporter par des concerts chaque soir dans une ambiance chaleureuse et festive ! Tous les soirs du 11 au 14 juillet à partir de 18:00 !

PROGRAMME

CONCERTS GRATUITS ET ANIMATIONS

12/07 Sardinade à 19h -cours Victor Leydet

12/07 Concert « Groupe Haute Tension » à 21h cours Victor Leydet

13/07 « Bal Musette » de 18:30 à 20 h30 cours de la Mairie

13/07 Concert groupe « Cools Storm » à 21h cours Victor Leydet

14/07 Concert groupe « Le Trio Memories » à 21h cours Victor Leydet



FÊTE FORAINE :

Du vendredi 11 AU lundi 14/07 Gare routière .

cours Victor Leydet Cours Victor Leydet

Fuveau 13710 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur cdf.fuveau@gmail.com

English :

Fuveau celebrates July 14th! Enjoy the funfair, savor a convivial sardinade and let yourself be carried away by concerts every evening in a warm and festive atmosphere! Every evening from July 11 to 14, starting at 18:00!

German :

Fuveau ist am 14. Juli in Feierlaune! Genießen Sie den Jahrmarkt, lassen Sie sich eine gesellige Sardinade schmecken und lassen Sie sich jeden Abend von Konzerten in einer herzlichen und festlichen Atmosphäre mitreißen! Jeden Abend vom 11. bis 14. Juli ab 18:00 Uhr!

Italiano :

Fuveau festeggia il 14 luglio! Godetevi il luna park, assaporate una sardinata amichevole e ascoltate i concerti ogni sera in un’atmosfera calda e festosa! Tutte le sere dall’11 al 14 luglio a partire dalle 18:00!

Espanol :

¡Fuveau celebra el 14 de julio! Disfrute del parque de atracciones, saboree una agradable sardinada y escuche conciertos todas las noches en un ambiente cálido y festivo Todas las noches del 11 al 14 de julio a partir de las 18.00 h

L’événement FESTIVITES DU 14 JUILLET Fuveau a été mis à jour le 2025-06-20 par Office de Tourisme de Fuveau