Festivités du 14 juillet jeux, retraite aux flambeaux et feu d’artifice Bonny-sur-Loire

Festivités du 14 juillet jeux, retraite aux flambeaux et feu d’artifice Bonny-sur-Loire lundi 14 juillet 2025.

Festivités du 14 juillet jeux, retraite aux flambeaux et feu d’artifice

Bonny-sur-Loire Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-14 15:00:00

fin : 2025-07-14

Date(s) :

2025-07-14

Bonny-sur-Loire fête le 14 juillet avec un programme festif défilé à 11h15, jeux gratuits l’après-midi aux Bords de Cheuille, retraite aux flambeaux à 21h30 et feu d’artifice à 23h au stade. Venez à pied si possible, stationnement réglementé. Sous réserve de la météo.

Le 14 juillet, Bonny-sur-Loire vous invite à célébrer la Fête nationale avec un programme riche et convivial ! Dès 11h15, un défilé partira de la mairie. De 15h à 17h, profitez des jeux gratuits proposés par la municipalité aux Bords de Cheuille. À la tombée de la nuit, la fête continue avec une retraite aux flambeaux à 21h30, au départ du 8 route de Vaupy. La soirée se clôturera en beauté avec un feu d’artifice tiré à 23h au stade. Merci de privilégier la venue à pied l’accès au feu se fera par le portail rue Dr Legendre, et le stationnement sera limité (route du camping ou pont de la Loire). La route longeant le stade sera interdite à la circulation et au stationnement. Événement sous réserve de la météo et des consignes préfectorales. .

Bonny-sur-Loire 45420 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 29 59 00 mairie@bonnysurloire.fr

English :

Bonny-sur-Loire celebrates July 14th with a festive program: parade at 11:15am, free games in the afternoon on the banks of the Cheuille, torchlight procession at 9:30pm and fireworks at 11pm at the stadium. Come on foot if possible, parking is restricted. Weather permitting.

German :

Bonny-sur-Loire feiert den 14. Juli mit einem festlichen Programm: Parade um 11:15 Uhr, kostenlose Spiele am Nachmittag in den Bords de Cheuille, Fackelzug um 21:30 Uhr und Feuerwerk um 23 Uhr im Stadion. Kommen Sie möglichst zu Fuß, das Parken ist reglementiert. Vorbehaltlich des Wetters.

Italiano :

Bonny-sur-Loire celebra il 14 luglio con un programma festivo: sfilata alle 11.15, giochi liberi nel pomeriggio sulle rive della Cheuille, fiaccolata alle 21.30 e fuochi d’artificio alle 23.00 allo stadio. Venite a piedi se possibile, il parcheggio è limitato. Tempo permettendo.

Espanol :

Bonny-sur-Loire celebra el 14 de julio con un programa festivo: desfile a las 11.15 h, juegos gratuitos por la tarde a orillas del Cheuille, desfile de antorchas a las 21.30 h y fuegos artificiales a las 23 h en el estadio. Venga a pie si es posible, el aparcamiento está restringido. Si el tiempo lo permite.

L’événement Festivités du 14 juillet jeux, retraite aux flambeaux et feu d’artifice Bonny-sur-Loire a été mis à jour le 2025-07-08 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX