Festivités du 14 juillet Le Louroux-Béconnais Le Louroux Béconnais Val d’Erdre-Auxence

Le Louroux Béconnais Base de loisirs du Petit Anjou Val d'Erdre-Auxence Maine-et-Loire

Début : 2025-07-14 09:00:00

fin : 2025-07-14 23:30:00

2025-07-14

Fête Nationale du 14 juillet avec animations et feu d’artifice dans la commune du Louroux-Béconnais (Val d’Erdre Auxence).

À l’occasion de la fête nationale, rendez-vous le lundi 14 juillet au Louroux-Béconnais. Tout au long de la journée, l’Office Sports et Loisirs (OSL) proposera des animations sur la base de loisirs du Petit Anjou.

Le matin :

– Exposition de véhicules anciens de 9h à 12h (parking de l’espace culturel l’Argerie)

– Animation de jeux en bois de 10h à 12h30

– Circuit de marche ou course avec inscription à 8h30 et départ à 9h (gratuit)

L’après-midi :

– Concours de pétanque avec inscription à 12h30 (10€ par équipe)

– Ventriglisse à partir de 13h

– Structures pour jeunes enfants à partir de 13h

– Fanfare en fin d’après-midi

À 17h30, 20h et 22h, les musiciens du groupe NotSo Brasil, armés de leur énergie communicative, viendront battre les allées de la base de loisirs au rythme des percussions afro-brésiliennes ! Enfin, le feu d’artifice sera tiré vers 23h au-dessus du plan d’eau.

Restauration et bar sur place. .

osllouroux@gmail.com

English :

Bastille Day on July 14th with entertainment and fireworks in Le Louroux-Béconnais (Val d’Erdre Auxence).

German :

Nationalfeiertag am 14. Juli mit Unterhaltungsprogramm und Feuerwerk in der Gemeinde Le Louroux-Béconnais (Val d’Erdre Auxence).

Italiano :

Festa della Bastiglia il 14 luglio con animazione e fuochi d’artificio a Le Louroux-Béconnais (Val d’Erdre Auxence).

Espanol :

Día de la Bastilla, el 14 de julio, con animaciones y fuegos artificiales en Le Louroux-Béconnais (Val d’Erdre Auxence).

