Festivités du 14 juillet Les Riceys

Les Riceys vous invitent à la fête nationale.

Dimanche 13 juillet

Rendez-vous sur le parking Saint-Vincent dès 21h pour la distribution des lampions.

Départ du défilé à 22h rejoignez-nous pour illuminer les rues !

À 23h, laissez-vous émerveiller par un feu pyromusical spectaculaire dans le parc du Château Saint-Louis.

Dès 23h30, place à la fête foraine et au grand bal populaire sous la halle avec l’incontournable DANNY WILD aux platines !

Restauration & buvette sur place de quoi se régaler toute la soirée !

Ambiance garantie, venez nombreux célébrer la veille de la Fête nationale avec nous !

Lundi 14 juillet

11h00 Défilé motorisé des pompiers.

A partir de 12h30 Rendez-vous sur la Place des Héros de la Résistance, sous la Halle, pour un déjeuner champêtre spectacle.

Au programme: cabaret, music-hall, illusions.

Animation musicale avec Will DJ.

Plusieurs formules pour déjeuner :

Restauration en continu snacking (sandwichs, wrap, saucisses, frites, kebab, crêpes, gaufres, glaces)

Boucherie-traiteur Mouilley .

Ou

Menu sur réservation, 30 euros / personne :

Buffet de salades composées et crudités 1 coupe de champagne

Jambon à la broche sauce chablisienne et pommes de terre 1 verre de rosé des Riceys + 1 bouteille d’eau

Buffet de fromages

Tartes aux fruits

Café

Informations, réservations et paiements Chèque à l’ordre de la Régie de recette de la Mairie des Riceys ou espèces avant le mercredi 08/07/2025 auprès du secrétariat de Mairie 03.25.29.30.32 .

Place des héros de la Résistance Les Riceys 10340 Aube Grand Est +33 3 25 29 30 32

