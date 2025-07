Festivités du 14 juillet Lisle

Festivités du 14 juillet Lisle lundi 14 juillet 2025.

Festivités du 14 juillet

Lisle Dordogne

Début : 2025-07-14 09:00:00

fin : 2025-07-14

Le Comité des Fêtes vous propose un vide grenier de 9h à 18h sur l’Allée de Labrousse (2 € le mètre linéaire, réservations au 06 77 48 00 58) avec buvette sur place Grande soirée à partir de 19h30 sur la Place des Banquettes avec repas grillades (entrée, plat dessert à 14 € ou 10 € pour les moins de 10 ans, réservations au 06 77 48 00 58), bal gratuit animé par Thierry Combeau, élection par le public de la Reine de la Saint-Roch et ses demoiselles d’honneur et feu d’artifice offert par la Mairie à 23h. .

Lisle 24350 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 48 00 58

English : Festivités du 14 juillet

The Comité des Fêtes offers a garage sale from 9 am to 6 pm on the Allée de Labrousse with refreshments on site Big party from 7:30 pm on the Place des Banquettes with barbecue, free dance, fireworks at 11 pm

German : Festivités du 14 juillet

Das Festkomitee bietet Ihnen einen Flohmarkt von 9 bis 18 Uhr auf der Allée de Labrousse mit Getränken vor Ort Großer Abend ab 19:30 Uhr auf dem Place des Banquettes mit Grillmahlzeiten, kostenlosem Tanz, Feuerwerk um 23 Uhr

Italiano :

Il Comité des Fêtes organizza una vendita di garage dalle 9.00 alle 18.00 sull’Allée de Labrousse con rinfreschi in loco Grande festa dalle 19.30 sulla Place des Banquettes con barbecue, balli gratuiti e fuochi d’artificio alle 23.00

Espanol : Festivités du 14 juillet

El Comité des Fêtes organiza una venta de garaje de 9.00 a 18.00 horas en la Allée de Labrousse con refrescos in situ Gran fiesta a partir de las 19.30 horas en la Place des Banquettes con comida a la barbacoa, baile libre y fuegos artificiales a las 23.00 horas

