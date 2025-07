Festivités du 14 juillet Montgivray

Festivités du 14 juillet Montgivray dimanche 13 juillet 2025.

Devant la salle des fêtes Montgivray Indre

Venez célébrer la fête Nationale à Montgivray.

Feu d’artifice (vers 22h45) et bal devant la salle des fêtes de Montgivray. Sous réserve de la météo. .

Devant la salle des fêtes Montgivray 36400 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 06 10 36

English :

Come and celebrate the National Day in Montgivray.

German :

Feiern Sie den Nationalfeiertag in Montgivray.

Italiano :

Venite a festeggiare la Festa Nazionale a Montgivray.

Espanol :

Venga a celebrar la Fiesta Nacional en Montgivray.

