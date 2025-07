Festivités du 14 juillet Podensac

13 Rue Pierre Vincent Podensac Gironde

Début : 2025-07-13 19:00:00

Rendez-vous dimanche 13 juillet 2025 pour une soirée féerique au Domaine Chavat !

Au programme:

– Bal animé par Mathias & Co dès 19h30 pour enflammer la piste de danse !

– Feu d’artifice spectaculaire à 23h00 pour illuminer la nuit !

– Buvette tenue par les 1000 Pieds pour vous rafraîchir tout au long de la soirée.

– Restauration sur place avec les délicieux food trucks :

– À table autour du poulet des plats savoureux autour du poulet.

– Mamie Food Truck des recettes gourmandes et réconfortantes.

Venez en famille, entre amis ou en solo pour partager un moment convivial et festif dans un cadre enchanteur !

Entrée libre

Ambiance garantie ! N’oubliez pas de venir avec votre bonne humeur et vos chaussures de danse ! .

13 Rue Pierre Vincent Podensac 33720 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 27 17 54

