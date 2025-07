Festivités du 14 juillet Pouligny-Notre-Dame

Festivités du 14 juillet Pouligny-Notre-Dame lundi 14 juillet 2025.

Festivités du 14 juillet

Plan d’eau de Ligny Pouligny-Notre-Dame Indre

Début : 2025-07-14 23:00:00

fin : 2025-07-14

2025-07-14

Feu d’artifice à la base de loisirs dans le cadre de la Fête Nationale

Repas suivi d’un feu d’artifice ver 23h autour du plan d’eau. .

Plan d’eau de Ligny Pouligny-Notre-Dame 36160 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 30 26 75

English :

Fireworks at the leisure centre for the Fête Nationale (French national holiday)

German :

Feuerwerk an der Freizeitanlage im Rahmen des Nationalfeiertags

Italiano :

Fuochi d’artificio al centro ricreativo nell’ambito delle celebrazioni della Giornata della Bastiglia

Espanol :

Fuegos artificiales en el centro de ocio con motivo del Día de la Bastilla

